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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد ومدة غيابه

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد
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انضم عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى قائمة المصابين بعد استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي، في المباراة المقرر لها اليوم الاثنين على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. 
وخرج عمر كمال عبدالواحد من قائمة الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في الركبة.
ويعاني عمر كمال عبد الواحد من آلام في الركبة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب تعرض لكدمة قوية في الركبة، ويخضع لفحص طبي بعد لقاء إنبي لمعرفة موقفه النهائي من المشاركة في لقاء شباب بلوزداد.
وخضع اللاعب إلى الأشعة التي أثبتت وجود كدمة في الركبة وحاجته 3 أيام للتعافي من الإصابة، إذ تتزايد فرص لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد

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