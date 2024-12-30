اكتئاب نهاية العام.. أسبابه وطرق تجنبه

اكتئاب نهاية العام هو حالة نفسية تصيب البعض مع اقتراب انتهاء العام، تتميز بمشاعر الحزن أو الكآبة التي قد ترتبط باسترجاع الذكريات، تقييم الإنجازات الشخصية، أو الشعور بالإحباط تجاه الأهداف التي لم تتحقق، وغالبًا ما يتداخل هذا الاكتئاب مع عوامل اجتماعية وعاطفية مثل الحنين إلى الماضي أو الضغط الناتج عن المناسبات الموسمية.

اكتئاب نهاية العام حالة شائعة لكنها مؤقتة، ويمكن التعامل معها عبر وضع توقعات واقعية، الحفاظ على التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية. من المهم أن تتذكر أن نهاية العام ليست سوى بداية جديدة يمكن أن تحمل فرصًا للنمو والتغيير، ووفقا لموقع healthline تبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عن هذا الاكتاب مع نهاية ٢٠٢٤.



الأسباب وراء اكتئاب نهاية العام





1. التقييم الذاتي:

يميل البعض في نهاية العام إلى تقييم ما أنجزوه، ما قد يؤدي إلى الإحباط إذا شعروا بعدم تحقيق أهدافهم.

2. الضغوط الاجتماعية:

الاحتفالات والتجمعات العائلية قد تضع ضغطًا إضافيًا على الأفراد، خاصةً إذا كانوا يعانون الوحدة أو مشكلات عائلية.

3. تغيرات الطقس:

في العديد من المناطق، تتزامن نهاية العام مع فصل الشتاء، مما يسبب نقص التعرض لأشعة الشمس، الذي قد يزيد من الشعور بالكآبة.

4. التوقعات العالية:

التوقعات المثالية بشأن السعادة خلال فترة الأعياد قد تتعارض مع الواقع، مما يسبب خيبة الأمل.

5. الأعباء المالية:

الإنفاق الزائد على الهدايا والاحتفالات قد يؤدي إلى زيادة التوتر المالي، ما ينعكس على الصحة النفسية.

الأعراض الشائعة لاكتئاب نهاية العام:

• الشعور المستمر بالحزن أو الكآبة.

• انخفاض الطاقة والإرهاق المستمر.

• فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة.

• اضطرابات النوم (الأرق أو النوم المفرط).

• تغييرات في الشهية (زيادة أو نقصان).

• الشعور بالوحدة أو الرغبة في العزلة.

• التفكير السلبي والإحساس بالفشل.



كيفية التغلب على اكتئاب نهاية العام:

1. فهم المشاعر:

• أدرك أن ما تشعر به طبيعي ومؤقت.

• لا تضغط على نفسك لتحقيق “الكمال”.

2. وضع أهداف واقعية:

• ركز على الإنجازات الصغيرة بدلًا من التركيز على ما لم يتحقق.

• ضع خطة مرنة للعام الجديد.

3. التواصل مع الآخرين:

• اقضِ وقتًا مع الأصدقاء أو العائلة.

• لا تتردد في التحدث عن مشاعرك مع من تثق بهم.

4. الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية:

• مارس التمارين الرياضية لتحفيز هرمونات السعادة.

• تناول وجبات صحية متوازنة واحرص على النوم الكافي.

5. إدارة الضغوط:

• خطط لاحتفالاتك وتنظيم وقتك لتقليل التوتر.

• تجنب التفكير المفرط في الماضي وركز على الحاضر.

6. التعرض لأشعة الشمس أو الضوء الطبيعي:

• إذا كنت تعيش في منطقة شديدة البرودة، يمكنك استخدام مصابيح العلاج بالضوء.

7. التطوع:

• مساعدة الآخرين من خلال الأنشطة التطوعية قد تعطيك شعورًا بالرضا والانتماء.

طلب المساعدة عند الحاجة:

إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو أثرت بشكل كبير على حياتك اليومية، لا تتردد في استشارة متخصص نفسي.