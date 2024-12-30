خاص| الزمالك يبيع شهد عبد الباسط للنادي المصري

علمت البوابة نيوز من مصادرها داخل نادى الزمالك، ببيع شهد عبد الباسط لاعبة الفريق الأول للكرة النسائية في القلعة البيضاء، إلى نادى المصري البورسعيدى، خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك يعزز صفوفه

وأضاف مسؤولو نادي الزمالك ، أن الجهاز الفني والإداري يسعى في الفترة الحالي في تقييم لاعباته بعد خوضهم لـ11 مباراة خلال الدوري المصري الجاري لكرة القدم النسائية، وذلك من أجل تعزيزصفوف فريق كرة القدم النسائية بالنادي بقيادة عادل حسين.

وكان قد ضم مسؤولو نادي الزمالك اللاعبة شهد عبد الباسط في سبتمبر الماضي قادمة من وادي دجلة .

الزمالك يحتل المركز الخامس

ويحتل فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك، المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد خوضه لـ11 مباراة حقق فيها الفوز في 9 مواجهات، وخسارة مباراتين، سجلت لاعباته 46هدفا.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، جمعها من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 12 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار، سجلت لاعبات المارد الأحمر 65 هدفا .

ليليه في ترتيب البطولة فريق مسار، بفارق نقاط 30 نقطه جمعها من خلال 10 مباريات، واستطاع أن يحقق العلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة يخوضها خلال الدوري الجاري.