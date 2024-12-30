افتتاح السنة اليوبيلية 2025 في كاتدرائيّة القيامة بقرنة شهوان بلبنان

ترأس راعي أبرشيّة أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم رتبة إفتتاح السنة اليوبيلية 2025 في كاتدرائيّة القيامة - الرابية، الربوة، قرنة شهوان صباح اليوم

تلتها مسيرة حجّ وراء الصليب نحو الكنيسة حيث تمّت رتبة تجديد مواعيد العماد ونضح المؤمنين بالماء المبارك.

بعدها إحتفل بالقدّاس الإلهيّ عاونه النائب الأسقفيّ العام المونسنيور شربل غصوب، والنائب الأسقفي لشؤون الكهنة المونسنيور بول ناهض إلى جانب كهنة الأبرشيّة والمؤمنين.

وقد ركّز في العظة على أفكار ثلاثة لعيش سنة اليوبيل:

سنة اليوبيل هي زمن توبة لترميم علاقتنا مع الربّ ومع الآخر. من هنا الدعوة للحج المقدّس الذي يهدف إلى عيش تجدّد حقيقيّ.

وأكّد أنّ الحج هو فرصة للمؤمن للتوجّه إلى كرسي الإعتراف كفعل تواضع وتوبة فسنة اليوبيل هي سنة نضع فيها يسوع "نصب عيوننا". من هنا الدعوة لعيش حياتنا المسيحية بجديّة تامة داخل الكنيسة وخارجها.

أمّا الفكرة الثالثة، فركّزت على ما أورده قداسة البابا في رسالته من نقاط ثمانية تجعلنا "حجاج رجاء" من خلال: صنع السلام، والانفتاح على الحياة، وزيارة المسجونين، وزيارة المرضى، وإعطاء أهميّة للشباب والإصغاء لهم والمهجرين والتصرف معهم بطريقة إنسانيّة.

في الختام أكّد أن كلمة الرجاء تتجلى في صورة العذراء مريم أم الرجاء.