المنيا ترفع حالة الاستعداد القصوى للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد

رفعت محافظة المنيا درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمرافق العامة استعدادًا للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وتم إلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات لضمان المتابعة المستمرة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لتأمين المنشآت الدينية وأماكن الاحتفالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع نشر الخدمات الأمنية في محيط الكنائس وأماكن التجمعات. وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة مرتبطة بمركز السيطرة الرئيسي بالديوان العام لتلقى بلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها حال ورودها.

تكثيف حملات النظافة

كما تم تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، بالإضافة إلى تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لأستقبال المواطنين، مع جاهزية المعديات واللنشات ومراجعة جميع المعدات للتأكد من صلاحيتها واستيعاب الأعداد المتزايدة للمواطنين خلال فترة الاعياد.

تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع الاغذية

كما قام وكيل وزارة الصحة بمتابعة المنشآت الصحية وضمان توافر الخدمات العلاجية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع الأغذية.

كما قام وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر السلع الاستراتيجية واستمرار عمل المخابز ومحطات الوقود بكامل طاقتها.