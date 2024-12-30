كاتب صحفي: مشروعات التنمية عوضت شباب الصعيد عن سنوات الإهمال والتهميش

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية بذلت جهودا كثيرة في تنمية الصعيد، ما أدى إلى تغيير كامل للحياة في محافظات الوجه القبلي، موضحا أنّه خلال العقود السابقة كان الصعيد يعتبر منفى وعقابا لبعض الموظفين عبر النقل التعسفي، كما كان يعاني من الإهمال والتهميش وهجرة سكانه إلى القاهرة.

وأضاف «عز الدين»، خلال حواره على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعد ثورة 30 يونيو أصبح هناك اختلاف واهتمام كامل بالصعيد وشبابها وتعويضه عن سنوات من الإهمال والتهميش، مشيرا إلى تخصيص 71.4 مليار جنيه ضمن خطة التنمية بالصعيد العام الماضي.

وتابع: «68% من حجم الإنفاق في مشروع حياة كريمة أحد أكبر المشروعات التنموية في العالم موجها للتنمية في محافظات الصعيد وحدها»، لافتا إلى أنّ تنمية الصعيد لا تقتصر فقط على البنية التحتية، ولكن شملت ترقية كاملة للحياة وتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة وتحول المحافظات إلى مناطق جذب إقليمي.