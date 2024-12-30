قرار محكمة ضد ربة منزل سودانية عذبت طفلتها حتى الموت بأكتوبر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، بتجديد حبس ربة منزل، تحمل الجنسية السودانية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامها بتعذيب طفلتها حتى الموت بمنطقة أكتوبر.

وكشفت التحريات، أن والدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا بوفاة طفلة بمستشفى أكتوبر المركزي، وتظهر عليها علامات التعذيب والتعرض للضرب المبرح، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية للمستشفى.

وأشارت التحريات إلى مقتل الطفلة "ن. ع"، 4 سنوات، سودانية الجنسية، إثر تعرضها للضرب والاشتباه في تورط أحد أفراد أسرتها، وتم إيداع جثمان الطفلة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأسفرت التحريات عن أن والدة الطفل وراء ارتكاب الجريمة، فقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.