2000 فعالية متنوعة بالمركز القومى لثقافة الطفل خلال 2024

أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن حصاد إنجازاتها لعام 2024، والتي حرصت الوزارة أن تشهد تلك الفعاليات والأنشطة حالة من التنوع والثراء وأن يتم تقديمها للمجتمع المصري بمختلف شرائحه العمرية والمجتمعية في كافة أرجاء الوطن. وقد شهد العام 2024 مجموعة من الإنجازات التي تُمثل حجر الزاوية في الجهود المستمرة لتقديم خدمة ثقافية متكاملة للجمهور.

2000 فعالية متنوعة

حيث نظم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، خلال عام 2024، مجموعة متنوعة من الفعاليات المتخصصة المقدمة للطفل، بواقع ما يزيد عن 2000 فعالية، تنوعت ما بين ندوات تثقيفية، شملت موضوعات: التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالقاهرة التاريخية، الاخلاق البيئية، وكيفية الحفاظ على البيئة، حكايات الانتصار، حقوق الطفل اليوم العالمي للوالدين، التربية الإيجابية للأطفال، الغذاء الصحي والأطعمة المصنعة.

ورش تنمية مهارات لذوى الهمم

كما نظم القومى لثقافة الطفل، مجموعة الورش منها ورش لتنمية المهارات لأبنائنا من ذوى الهمم، والمشاركة في الملتقيات المحلية والدولية المرتبطة بالطفل، وتقديم مجموعة من العروض والحفلات الفنية المتنوعة، الورش الأدبية، والألعاب الرياضية، والورش التدريبية.

واهتم المركز بالمشاركة الجادة في الاحتفالات بالأيام العالمية والمحلية والمناسبات القومية، و إقامة المسابقات والمبادرات الفنية والأسابيع الثقافية المتنوعة للطفل محليا ودوليا، مع تنظيم عدد كبير من القوافل الثقافية، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات معنية بالطفل بمختلف محافظات الجمهورية والمناطق النائية والحدودية.