راحوا الحبايب.. 70 صورة من وداع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية

وأدى المئات صلاة الجنازة على مطرب الأغنية الشهيرة في الألفية الماضية أحمد عدوية عقب صلاة الظهر من مسجد حسين صدقي بالمعادي.

وشيع النجوم وأهالي المعادي وحلوان؛ ظهر اليوم الإثنين، نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية وسط حالة من الحزن والبكاء والذهول؛ وتم دفنه بمقابر بالسيدة عائشة.

ورحل المطرب الكبير أحمد عدوية منذ قليل عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراعه مع المرض، وعقب أشهر قليلة من وفاة زوجته.

ورصدت عدسة البوابة نيوز حضور كبير للنجوم وأهالي المعادي في وداع أسطورة الغناء الشعبي.. وسط بطاء ودموع من الأهالي في وداع الفنان الكبير أحمد عدوية

جنازة أحمد عدوية

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