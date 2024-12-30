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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الداخلية": تشغيل وحدات "جوازات أحوال مدنية مرور" متنقلة بجامعات القاهرة والجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعلنت وزارة الداخلية  تشغيل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بعدد من الجامعات بالقاهرة والجيزة.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ، وزيادة إنتشارها بأرجاء الجمهورية وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر تقرر تشغيل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة لتقديم الخدمات لطلاب الجامعات بنطاق جامعات (القاهرة يوم الإثنين 30/12 – عين شمس الأحد 5/1 – 6 أكتوبر الإثنين 6/1 – بدر الأربعاء 8/1). 

ويأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

بالقاهرة والجيزة جوازات أحوال مدنية مرور