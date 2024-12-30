"الداخلية": تشغيل وحدات "جوازات أحوال مدنية مرور" متنقلة بجامعات القاهرة والجيزة

اعلنت وزارة الداخلية تشغيل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بعدد من الجامعات بالقاهرة والجيزة.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ، وزيادة إنتشارها بأرجاء الجمهورية وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر تقرر تشغيل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة لتقديم الخدمات لطلاب الجامعات بنطاق جامعات (القاهرة يوم الإثنين 30/12 – عين شمس الأحد 5/1 – 6 أكتوبر الإثنين 6/1 – بدر الأربعاء 8/1).

ويأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.