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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل مستشفى بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وزوجته "مصابة بجرح طعنى الرقبة" تم نقلها للمستشفى المشار إلها.. بسبب خلافات زوجية بينهما تعدى خلالها عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى لإصابتها. 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وجود فتاة مصابة بعدة طعنات المستشفيات بالقاهرة