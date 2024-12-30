وزير الشباب يشهد افتتاح الملتقى الثاني للموارد البشرية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، افتتاح الملتقى الثاني للموارد البشرية، الذي يقام تحت شعار "الاستثمار في المورد البشري بوزارة الشباب والرياضة بين الواقع والمأمول".

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن الوزارة تسير وفق رؤية الدولة المصرية التي تُولي الإصلاح الإداري أهمية كبرى باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح الوزير أن تطوير المنظومة الإدارية داخل الوزارة يأتي في سياق دعم جهود الدولة لبناء جهاز إداري كفء وفعّال يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة ملتزمة بالعمل على تعزيز كفاءة العنصر البشري، من خلال استراتيجيات مبتكرة وبرامج تدريبية نوعية تُركز على تمكين العاملين وتطوير قدراتهم الإدارية والفنية.، مؤكدا على إيمان وزارة الشباب والرياضة بأن بناء نظام إداري قوي هو السبيل لتحقيق التكامل المؤسسي، وتقديم خدمات متميزة لشباب مصر ورياضييها، والمساهمة في تحقيق طموحات الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشددًا على أهمية توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة لتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء الإداري بما يخدم المواطن ويحقق أهداف التنمية.

ومن جانبه أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القيادة السياسية وضعت الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العنصر البشري داخل الجهاز الإداري للدولة، بجانب إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، على قائمة اهتمام الدولة المصرية.

واشار إلى أن توجيهات السيد الرئيس في 2014 تحولت إلى الخطة التنفيذية للإصلاح الإداري 2014-2024، والتي تم تضمينها في إطار الاستراتيجية للدولة للتنمية المستدامة 2030، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري، التي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وتنموي، يطبق معايير الحوكمة ويعلي من رضاء المواطن.. وفي سبيل ذلك تضمنت الخطة خمسة عناصر كانت بمثابة تهيئة للبيئة الإدارية للارتقاء بآلية العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي، على اهتمامه بتنفيذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري بالوزارة.

الجدير بالذكر ان الملتقى يتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية التي تناولت أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، وآليات تحسين الأداء الوظيفي، والابتكار في العمل المؤسسي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحقيق التكامل المؤسسي، وبناء قدرات العاملين بما يلبي احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية.