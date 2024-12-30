الصحة الفلسطينية: 27 شهيدًا و149 مصابًا في 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، وقوع 27 شهيدا و149 مصابا في 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأفادت الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 45541 شهيدا و108338 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.