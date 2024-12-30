تصدير 32 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 54000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1130 شاحنة و 415 سيارة حيث شملت حركة الواردات 10000 طن بضائع، 598 شاحنة و 403 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 44000 طن بضائع، 532 شاحنة و 12 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهي امل ، عمان ، القاهرة و Alcudia Express بينما غادرت السفينة BOS BROOK علي متنها 32000 طن فوسفات تصدير الي الهند وتغادر ايضا ثلاث سفن وهي الحرية ، الرياض و بوسيدون اكسبريس.

فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي دليلة، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وAlcudia Express، كما تم تداول 2300 طن بضائع و310 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة HELENA KOSAN علي متنها 3200 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات ووصول السفينة KALINA علي متنها 290 سيارة بوزن 580 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2220 راكب بموانيها.