حصاد 2024.. صندوق التنمية الثقافية ينظم نحو 800 فعالية فنية

شهد صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي عامًا مليئًا بالأنشطة والفعاليات التي عززت الحراك الثقافي والفني في مصر.

260 حفلًا فنيًا لـ 25 ألف مشارك

قدم الصندوق مجموعة متنوعة من البرامج الإبداعية بمراكز الإبداع التابعة له، حيث أقيم 260 حفلًا فنيًا شارك فيها عدد كبير من الفنانين والفرق الموسيقية، واستقطبت ما يقرب من 25 ألف مشارك.

154 ليلة عرض مسرحى

في مجال المسرح، تم تقديم 154 ليلة عرض لمسرحيات واستوديوهات الممثل، حضرها حوالي 18 ألف مشاهد، مما يعكس التفاعل الكبير مع الفنون المسرحية.

365 ندوة وصالونًا ثقافيًا

كما نظم الصندوق 365 ندوة وصالونًا ثقافيًا، استفاد منها 20 ألف مشارك، في إطار نشر الوعي الثقافي وتوسيع قاعدة المستفيدين.

لم يغفل الصندوق الفنون التشكيلية، حيث أقام حوالي 40 معرضًا فنيًا حضرها 5 آلاف زائر، إلى جانب تنظيم مسابقات لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الثقافية والفنية. كما ساهم في تنظيم 4 فعاليات قومية ودولية بارزة، منها "سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت"، "ملتقى الأقصر الدولي للتصوير"، "مهرجان الحرية للمسرح"، و"مهرجان مواسم المسرح الجامعي".

على صعيد التعليم الفني والتراثي، احتفل الصندوق بتخريج الدفعة الرابعة من "مبادرة صنايعية مصر" والدفعة الثانية من طلبة مدرسة "خضير البورسعيدي" لفنون الخط العربي والزخرفة. كما نظم فعاليات بارزة، منها "ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية - أيادي بلادي"، و"الملتقى الدولي لفن الخط العربي" في دورته التاسعة.

معروضات حرفية

شارك الصندوق بمعروضات من مركز الحرف بالفسطاط في معارض كبرى، منها "تراثنا"، "ديارنا"، ومعرض "القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية"، بالإضافة إلى المعرض العربي للأسر المنتجة بقصر القبة.

مهرجانات وملتقيات

واستضاف الصندوق فعاليات متنوعة مثل "مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني"، "أيام القاهرة الدولي للمونودراما"، احتفالات سفارة مالطا بعيدها القومي، و"ملتقى رؤية لأفلام الشباب" في دورته الخامسة بالتعاون مع المركز القومي للسينما.