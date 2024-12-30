محافظ المنوفية يفتتح محطة صرف صحي بقرية جزى لخدمة 30 ألف نسمة

وسط فرحة وزغاريد الأهالي ،افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محطة صرف صحى جزى بتكلفة تقديرية 98 مليون جنيه لخدمة 30 ألف نسمة ، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات ( إيجيكو ) ،جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة منوف ، رافقه سامي سر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ،المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المهندس علاء البنا رئيس قطاع شركة ايجيكو .

حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ،واستمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب انجاز المشروع والذي يضم (محطة رفع ، شبكات انحدار ، خط طرد ) ، وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100% ، كما تم تنفيذ 23 كم من شبكة الانحدار بنسبة 100% ، وتم تسليم 1,3كم من شبكة الانحدار بالتصوير التليفزيوني وتسليم 17كم شبكات اقطار اقل من 450مم ودخولها الخدمة وجاري استكمال تسليم الشبكات ، فضلاً عن تنفيذ 3,9 كم من خط الطرد بنسبة 100% ،وأكد المحافظ على تقديم كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لتدعيم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

هذا وقد أشاد الأهالي بجهود المحافظ ودعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية ،واستجابةً لمطالبهم وجه محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة لاتخاذ اللازم نحو إدراج عدد من الشوارع لتوصيل خدمة الصرف الصحي للارتقاء بمستوى الخدمات، وبناء على شكوى أحد الأهالي وجه محافظ المنوفية مدير مديرية التموين بشن حملة تموينية على المحلات والمخابز بقرية جزي لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات .

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعات وصيانة مدرسة جزئ الابتدائية المشتركة باستثمارات 8 مليون جنيه تقريباً ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس بنطاق المحافظة والمساهمة فى تخفيف الكثافات الطلابية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وأشارت المهندسة وفاء صبحي أن أعمال التوسعات تضمنت إنشاء 9 فصول دراسية جديدة ، وجاري العمل علي قدم وساق في صب أعمدة الدور الرابع والتشطيبات النهائية للدور الأول العلوى ، ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسي الجديد.

ووجه محافظ المنوفية القائمين علي ضرورة الاستمرار بتسريع وتيرة الأعمال بتلك المشروعات التعليمية وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لدخولهم الخدمة في أسرع وقت لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

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