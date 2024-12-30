كيف تحمي نفسك من الصقيع.. وتجنب الإصابة بنوبة برد؟

الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 02:19 م

مع حلول فصل الشتاء، تصبح الوقاية من الصقيع ونزلات البرد ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على الصحة.

يُعد التعرّض للبرودة الشديدة سببًا رئيسيًا في انخفاض المناعة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض. في هذا المقال، نستعرض أبرز النصائح لحماية نفسك من الصقيع وتجنب الإصابة بنوبة برد.

أولاً: ارتداء الملابس المناسبة

يُفضل ارتداء الملابس الثقيلة والمتعددة الطبقات، مع التأكد من تغطية الرأس واليدين والقدمين، حيث يفقد الجسم الحرارة بسرعة من هذه المناطق. اختر ملابس مقاومة للماء إذا كنت تتنقل في أجواء ممطرة أو ثلجية.

ثانيًا: الحفاظ على التدفئة الداخلية

حافظ على دفء منزلك بدرجة حرارة مناسبة، واستخدم السجاد والأغطية الثقيلة لتقليل فقدان الحرارة. تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي والأعشاب الطبيعية، فهي تساعد على تدفئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

ثالثًا: تعزيز المناعة

احرص على تناول غذاء متوازن يحتوي على الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات، خاصة فيتامين C الموجود في البرتقال والليمون، والزنك الذي يدعم وظائف الجهاز المناعي.

رابعًا: الابتعاد عن مسببات البرد

تجنب الأماكن المزدحمة والاختلاط مع المصابين بنزلات البرد. اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، ولا تلمس وجهك إلا بعد التأكد من نظافة يديك.

خامسًا: النشاط البدني والنوم الجيد

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة تساعد في تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على حرارة الجسم. كذلك، النوم الكافي يعزز مناعة الجسم ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الاستمتاع بموسم الشتاء دون قلق، وتحقيق التوازن بين الاستمتاع بالأجواء الباردة وحماية صحتك من الصقيع ونوبات البرد.