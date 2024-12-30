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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات الدورة التدريبية «أعمال الترصد المبني على الحدث» بصحة الدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية ختام فعاليات الدورة التدريبية على أعمال الترصد المبني على الحدث في مجتمعات اللاجئين .

جاءت فعاليات الدورة  فى إطار النظام الجديد لتحسين سرعة الاستجابة للتهديدات الصحية  لمسئولي ومراقبي الترصد بالمديرية، بحضور الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى ، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي.

أقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام بالتعاون بين الإدارة المركزية للوبائيات و الترصد ومديرية الصحة بالدقهلية  (إدارة الوبائيات و الترصد) مع الهلال الاحمر المصري .

 وأوضحت الدكتورة رشا مسعد مدير ادارة الوبائيات والترصد بالمديرية، أن هدف البرنامج عرض نظام الترصد القائم على المؤشرات وتدريب العاملين على متابعة مؤشرات ونتائج برنامج الترصد المبنى على الحدث خاصة وأن المحافظة  تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين.

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