رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال التطوير بحديقة عصفور الجنة

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال تطوير حديقة "عصفور الجنة" بكفر زلابية بمدينة أشمون، والتي تقام علي مساحة حوالي 300م وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بالحدائق العامة والمتنزهات بالمدينة للارتقاء بالمظهر العام للطريق كونه هام وحيوى، تنفيذ الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمنوفية، وإحدي شركات المقاولات وتحت إشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون .

وأشار النمر، إلي أن أعمال تطوير حديقة عصفور الجنة يعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفساً جمالياً لأهالي وزائري المدينة ، كما تشمل أعمال التطوير برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور، موجهاً الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال بالحديقة .

كما قام رئيس مركز ومدينة أشمون، بمتابعة إستكمال الأعمال الانشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة، والذي يتم إنشاءها علي مساحة حوالي 7 أفدنة والتي يتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة.

وأشار النمر، إلي أنه تم الإستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون.