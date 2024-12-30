محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببنها لتقديم التيسيرات

تفقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع لمركز ومدينة بنها يُرافقه اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة.

والتقى محافظ القليوبية، خلال تفقده عدد من المواطنين واستمع إلى مطالِبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح الجديد والتسهيلات المقدمة وإلى مشاكلهم الأُخرى التي تواجههم في المحافظة ككُل.

وأكد انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، لتقديم كافة سُبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المُتقدمين للتصالح، ومتابعة كافة الشكاوى والعمل حلها أولاً بأول لتقديم خدمات مُتميزة للمواطن القليوبي.

ووجه "عطية" رئيس المركز التكنولوجي بمُتابعة ملف التصالح بإستمرار لتسريع مُعدلات الأداء وتذليل كافة المُعوقات وإبراز أهمية التصالح ومزاياه، والعمل على تعريف المواطنين بالمُستندات المطلوبة.

وشدد على ضرورة وجود تنفيذيين مختصين للرد على إستفسارات المواطنين، والإشراف على اللجان لضمان سير العمل وحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.

تفقد المركز التكنولوجي

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