كولر يجري 3 تغييرات.. تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنبي اليوم الإثنين ضمن الدوري الممتاز .

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي في الجولة السابعة من مسابقة دوري NILE في تمام الخامسة مساء على استاد المقاولون العرب.

وقرر كولر إجراء 3 تغييرات في تشكيل الأهلي اليوم أمام إنبي، عن التشكيل الذي بدأ به في مباراته الأخيرة أمام المصري، التي حسمها الأحمر بالفوز بهدفين أحرزها يحيى عطية الله وأفشة.

وقرر كولر الاعتماد على مصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي وذلك في ظل سياسة التدوير، التي يتبعها الجهاز الفني لإراحة اللاعبين في ظل ضغط المباريات.

كما يشارك رامي ربيعة في خط الدفاع بدلا من ياسر إبراهيم وأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن بدلا من عمر كمال عبدالواحد الذي استبعد من قائمة الفريق لشعوره بإجهاد في الركبة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبوعلي.