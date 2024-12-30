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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدث الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 100 طبيب

الدكتور خليل دقران
الدكتور خليل دقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة
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قال الدكتور خليل دقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إنَّ شمال قطاع غزة بلا خدمات صحية على مدار 80 يومًا، مطالبًا المنظمات الدولية بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال.

وأضاف «دقران» خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 مرضى في أثناء نقلهم إلى مجمع الشفاء.

وأشار متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 100 فرد من الكوادر الصحية.

وأكّد خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، لافتًا إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي أخرج معظم المستشفيات عن الخدمة.

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