تقديم 2.5 مليون خدمة ضمن مبادرة "بداية" خلال 100 يوم بالمنوفية

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية، تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية عبر 262 منشأة للرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، ضمن فعاليات مبادرة "بداية"، وذلك خلال 100 يوم.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المبادرة قدمت خدمات متنوعة شملت العيادات التخصصية، عيادات طب الأسرة، عيادات الأسنان، العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الوقائية وتنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل.

كما ساهمت 238 فريقًا طبيًا ثابتًا ومتحركًا في إيصال خدمات المبادرة إلى مختلف المواقع الحيوية، منها المصالح الحكومية، وجامعات المنوفية والسادات، إلى جانب مصانع توشيبا العربي وحديد عز.

وفي سياق متصل، استضافت مصانع توشيبا العربي بمدينة قويسنا ومستشفى الحياة بتلا وحدة الماموجرام المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة.

كما تضمنت المبادرة تنظيم قوافل علاجية وقوافل لتنظيم الأسرة، ما ساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة في مختلف أنحاء المحافظة.