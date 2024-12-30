رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع تجهيز قافلة تنموية إلى شلاتين وحلايب وأبو رماد

اجتمع الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي مع أعضاء اللجنة الإشرافية للتجهيز للقيام بتسيير قافلة تنموية الي مناطق شلاتين وحلايب وابورماد بجنوب مصر وذلك لتعزيز قيم المواطنة والولاء لدي المواطنين.

وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعبدالرازق حسين امين الجامعة المساعد.

وأكد رئيس الجامعة اهمية التخطيط المالي والفني للقافلة و تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتحقيق مستهدفات القافلة التي تأتي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية و تحسين مؤشرات الخدمة الطبية واستدامة الخدمات المقدمة للجمهور.

كما أكد أهمية دور القوافل المتكاملة في دعم وصول الخدمات المختلفة للأهالي .

شهد الاجتماع عمر مصطفي مدير عام الشئون الإدارية ومحمود بشير مدير عام الإحتياجات المركزية ومبارك احمد مدير عام العلاقات العامة واحمد حمدي مدير مكتب رئيس الجامعة وجمال الأفندي مدير إدارة خدمة المجتمع و هاني فوزي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة.