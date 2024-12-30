بيراميدز يخشى مفاجآت الجونة في الدوري

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره الجونة، مساء اليوم الإثنين، بملعب خالد بشارة، ضمن لقاءات الجولة السابعة مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو قمة الدوري في ظل الصراع القوي مع الزمالك والأهلي والمصري.

موقف بيراميدز في الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة وهو نفس رصيد الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف وخلفه سيراميكا والمصري بنفس الرصيد بفارق الأهداف بينما يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 13 نقطة في المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط .

موعد مباراة الجونة ضد بيراميدز

تنطلق مباراة الجونة وبيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الجونة وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الجونة وبيراميدز عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

غيابات بيراميدز

يغيب عن فريق بيراميدز في مباراة الجونة 12 لاعبا هم رمضان صبحى الذى يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وأحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة، وأسامة جلال شد في الخلفية، ومهند لاشين إصابة في الركبة، ومحمود دونجا إصابة الركبة، ومحمد رضا بوبو الذي يعاني من نزلة برد، وعماد ميهوب ومصطفى فتحي، قبل ومروان حمدي وماييلى وكريم حافظ وإبراهيم عادل بسبب الإيقاف.