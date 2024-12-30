فرع ثقافة الأقصر يستهدف 12143 مواطنا بـ 3502 فعالية على مدار عام 2024.. صور

أعلن حسين النوبى مدير عام فرع ثقافة الأقصر، اليوم الاثنين، أنه تم استهداف 12143 مواطن من مختلف الفئات العمرية بما يزيد عن 3502 فعالية ونشاط على مدار عام 2024، وذلك في ضوء تسليط الضوء على جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الأقصر لتنظيم الفعاليات الثقافية المتنوعة بهدف تحقيق التنمية والوعي الثقافي لدى المواطنين وطلاب المدارس وفقاً لتوجيهات عماد فتحى رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

فعاليات الثقافة

وأوضح النوبي، أنه على مدار العام الجاري، تضمنت الفاعليات التي تم تنظيمها أمسيات شعرية، محاضرات، ورش فنون تشكيلية، ورش أشغال يدوية، ورش حكي، مسابقات ثقافية، عروض فنية، ندوات ثقافية، فاعليات لاكتشاف المواهب، وتنوعت أهدافها ما بين فاعليات تثقيفية وتوعوية وفعاليات خاصة بالاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية والدينية.

فعاليات متنوعة بالمواقع الثقافية بالأقصر بهدف نشر الوعي الثقافي والارتقاء بالمستوى الفكري للمواطنين

ومن جانبها، أشارت نفيسة عبد الرحيم مدير قصر ثقافة الأقصر، إلى أن تلك الفعاليات تم تنفيذها على مدار العام الجاري بقصور ثقافة الأقصر والطود وحاجر العديسات وبهاء طاهر وحسن فتحى والطارف وحوض الرمال والأقالتة وإسنا وأرمنت، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات بساحات سيدى أبو الحجاج بالأقصر والسيدة زينب بقرية المساوية بإسنا والجمعيات والدواوين ومراكز الشباب والمكتبات العامة والمدارس لضمان الوصول لكافة فئات المجتمع العمرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحقيقاً لهدف نشر الوعي الثقافي والارتقاء بالمستوى الفكري.

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