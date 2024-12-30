شرطة المرافق بالأقصر تحرر 27159 محضرا على مدار عام 2024.. صور

أعلن العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، اليوم الاثنين، إنه على مدار عام 2024 تم شن عدد من الحملات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية بنطاق الشوارع الرئيسية والجانبية.

حملات شرطة المرافق

تحرير 27159 محضر على مدار عام 2024 بالأقصر

وأوضح الغول، أن أعمال الحملات أسفرت عن تحرير ٦٣٤١ محضر اشغال طريق، ٢٠٥٣ محضر بائع متجول، ١٢٦٨ محضر نظافة عامة، ٣٤١٣ محضر مضبوطات متنوعة، ١٤٠٨٧ محضر إزالات إدارية.

وأوضح مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أن تلك الحملات تمت فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

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