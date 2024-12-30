محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مستشفى أورام منوف الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه خلالها سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مستشفي أورام منوف الجديد علي مساحة 9 آلاف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً والذى يتم تصميمها وفق أحدث التصميمات الهندسية بالتعاون مع وزارة الصحة لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن ، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن أخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ويضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية ، وأشار محافظ المنوفية إلى أن مستشفي الأورام الجديدة ستعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال القطاع الصحي بالمحافظة لعلاج مرضي الأورام ويضم أقسام طبية متنوعة ، مؤكداً حرصه على تقديم العديد من التسهيلات لنهو المشروع وفق البرنامج الزمنى المقرر لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة لعلاج مرضى الأورام .

وخلال تفقده مترجلاً علي الأقدام ، شدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بالتواجد الميداني بالشارع وتكثيف حملات الإشغالات والنظافة والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين للإستماع الي شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم ، كما تفقد المحافظ سوق خضار بجوار مستشفي الأورام للتأكد من الألتزام بالأسعار والإطمئنان علي توافر كافة السلع وجودتها ، ووجه بإنشاء سوق نموذجي حضاري جديد بديل لهذا السوق العشوائي وبحث إمكانية إستغلال تلك المنطقة بوضع تصور لإقامة ممشي ومحلات تجارية لخدمة الأهالي ، مشيراً إلي أنه جاري فسخ التعاقد مع الشركة المكلفة بمقلب قمامة منوف نظراً لعدم قيامها بالعمل المنوط به علي الوجه الأمثل وجاري التعاقد مع شركة جديدة أول مارس القادم إستجابة لشكاوي الأهالي والأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

هذا وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتجميل ميدان بنك مصر على مساحة 314م2 ، باستثمارات مليون و500 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة منوف لخلق متنفس ومتنزهاً عاماً يليق بأهالي المركز ، حيث جارى أعمال تطوير الميدان بشكل كامل وتغيير النافورة وتركيب جرانيت وأعمدة ديكورية وإنارة حديثة وبلدورات مضيئة ، ووجه المحافظ بسرعة تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لحجم الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء منه وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير الميادين العامة والنهوض بقطاع تحسين البيئة لإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بشوارع مدرسة السلام وأدريس وخلف البريد ، بإجمالي أطوال 700 م2 ، تنفيذ مديرية الطرق ، ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة منوف للعام المالي 2024/2025، حيث جاري أعمال وضع طبقة الأساس وتجهيز الشوارع لتركيب بلاط الإنترلوك ضمن أعمال الرصف المتكاملة ، وأوضح مدير مديرية الطرق أن جملة إستثمارات مشروعات الخطة الإستثمارية لقطاع الرصف لمركز ومدينة منوف بلغ 43 مليون جنيه تقريباً ، حيث جاري رصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وكذا أعمال تركيب بلاط الانترلوك ورفع مطابق الصرف الصحي الرئيسية والفرعية وعمل بلاعات الامطار لاستكمال أعمال الرصف المتكاملة لعزب ( القشلا ، المحطة ، المغربي ، الكنيسة ) وذلك للارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد أهم مستهدفات التنمية الشاملة ، ووجه المحافظ بضرورة تعليق لافتات إرشادية للشوارع الجاري بها تنفيذ أعمال رصف او انترلوك توضح مدة العملية ، وكذا إعلام المواطنين بتوصيل أي مرافق خلال فترة التجهيز وذلك من خلال صفحات التواصل الإجتماعي وذلك للصالح العام .

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بإفتتاح محطة صرف صحي جزئ وتفقد توسعات الجناح الجديد لمدرسة جزئ للتعليم الأساسي ، فضلاً عن تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز أشمون .

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