تحذيرات من طقس شهر يناير.. الحرارة تصل لـ صفر في بعض المناطق

كشف الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، تفاصيل الأحوال الجوية والمناخية خلال فصل الشتاء الجاري، وتوقعاته بشأن طقس صيف 2025 المقبل.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن فصل الشتاء الحالي سيكون قارص البرودة، حيث ستشهد البلاد تراجع حاد في درجات الحرارة أثناء ساعات الليل المتأخرة.

وأردف تحسين شعلة: من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى الصفر في بعض الأوقات خلال شهر يناير 2025 المقبل، حيث ستستمر البرودة الشديدة للشتاء حتى 14 فبراير.

وبشأن الأحوال الجوية في فصل الصيف المقبل 2025، أشار خبير البيئة والمناخ، إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة ومتوسطة تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، ولن يكون الصيف ساخن وشديد الحرارة كما كان من قبل.

