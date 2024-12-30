بالفيديو.. خبير تغيرات مناخية: درجات الحرارة العالية سبب نشأة الأعاصير وزيادة حدتها وقوتها

تحدث أحمد غديرة، خبير التغيرات المناخية، عن العلاقة بين التغير المناخي وحدوث الأعاصير، قائلا إن درجات الحرارة المرتفعة تعد وقود للأعاصير خاصة على مستوى المحيطات، أي أن المياه الدافئة المضطربة هي الركيزة الأساسية لنشأة الأعاصير.

وأضاف «غديرة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن ولادة الاعاصير تبدأ باضطرابات استوائية تحدث في مياه دافئة بإحدى المحيطات التي تتجاوز حرارتها 26.5 مئوية، موضحا أن زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة هي السبب وراء ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وأيضا المحيطات.

وأكد، أن الحرارة المرتفعة سبب نشأة الأعاصير وزيادة حدتها وقوتها سواء في السرعة أو القدرة التدميرية في حالة دخولها على اليابس، متابعا: «هذا العام، سجلنا أعلى نسب لدرجات الحرارة على مستوى تاريخ الكرة الأرضية».

وأشار، إلى أن العديد من الدراسات في آواخر التسعنيات أكدت أن الأعاصير ستكون أكثر وتيرة وقوة جراء الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، وهذا ما تم ملاحظته على مدار السنوات الأخيرة فعليا.



