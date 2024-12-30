"درس أنقذ حياتي".. الناجي الوحيد من حادث مصرع عائلته إثر تسرب غاز بحلوان يروي التفاصيل

استمعت جهات التحقيق بنيابة حلوان لأقوال طفل يبلغ من العمر 15 عامًا ويدعى “ سيد” وهو الناجي الوحيد من حادث مصرع أسرة كاملة مكونة نتيجة تسرب غاز داخل شقة بمنطقة عرب غنيم في حلوان، جنوب القاهرة.

درس أنقذ حياتي

وأوضح “ سيد” أنه خرج من المنزل قبل الحادث بساعة، قائلًا: “ كنت رايح درس أنا وصحابي في سنتر تعليمي بالمنطقة” وعندما عاد علم ما حدث، وتعرض لصدمة شديدة بعدما فقد أمه وجده وجدته في حادث تسرب غاز.

وأمرت نيابة حلوان، بعرض 3 جثامين ضحايا حادث تسرب الغاز داخل شقتهم، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحة للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيتها والأداة المستخدمة في إحداثها إذا وجدت، وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، مفاده العثور على جثث 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثث “فتحي.السيد”، في العقد السابع من عمره، موظف على المعاش، (لديه محل بقالة) وزوجته “آمال” تبلغ من العمر 64 عامًا، وابنته “منى” تبغ من العمر 40 عامًا، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق بسبب تسرب الغاز، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.