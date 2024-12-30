الرحلة الأخيرة لـ«سلطان الأغنية الشعبية» أحمد عدوية.. فيديو وصور

شيع النجوم وأهالي المعادي وحلوان؛ ظهر اليوم الإثنين، نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية وسط حالة من الحزن والبكاء والذهول.

وأدى المئات صلاة الجنازة على مطرب الأغنية الشهير في الألفية الماضية أحمد عدوية عقب صلاة الظهر من مسجد حسين صدقي بالمعادي؛ وتم التحرك بالجثمان في الرحلة الأخيرة إلى مقابر العائلة بالسيدة عائشة.

ورحل المطرب الكبير أحمد عدوية منذ قليل عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراعه مع المرض، وعقب أشهر قليلة من وفاة زوجته.

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لابنه الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولد أحمد متولي عدوية في 26 يونيو من عام 1945 بمحافظة المنيا، ونشأ يعشق الموسيقى منذ صغره، وبدأ مسيرته الفنية في الستينيات كمغني غير معروف في الحفلات الشعبية والأفراح، حتى تمكن من لفت الأنظار بفضل صوته المميز وأدائه الفريد.

جنازة أحمد عدوية

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.08 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.08 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.09 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.09 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.10 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.10 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.10 PM (3)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.10 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.11 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.11 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.11 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.12 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.12 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.12 PM (3)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.12 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.13 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.13 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.13 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.14 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.14 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.14 PM (3)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.14 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.15 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.15 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.15 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.16 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.16 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.16 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.17 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.17 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.17 PM (3)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.17 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.18 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.18 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.18 PM (3)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.18 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.19 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.19 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.19 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.20 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.20 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.20 PM (3)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.20 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.21 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.21 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.21 PM (3)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.21 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.22 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.22 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.22 PM (3)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.22 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.23 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.23 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.23 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.24 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.24 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.24 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.25 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.25 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.25 PM (3)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.25 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.26 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.26 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.26 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.27 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.27 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.27 PM (3)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.27 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.28 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.28 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.28 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.29 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.29 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.29 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.30 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.30 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.30 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.31 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.31 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.31 PM

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.32 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.05.32 PM (2)