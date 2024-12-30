محمد حماقي ينعى أحمد عدوية: "فقدنا فنانا مبدعا"

تحولت صفحات نجوم الفن عبر مواقع التواصل إلى دفتر عزاء بعد إعلان وفاة المطرب أحمد عدوية الذي رحل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

محمد حماقي يرثي أحمد عدوية

كتب محمد حماقي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "بكل الحزن والأسى، أنعي الفنان الكبير أحمد عدوية.. فقدنا فنان مبدع أغانيه عايشة معانا من عشرات السنين وهتفضل عايشة كتير حتى بعد وفاته.. خالص عزائي لأسرته وذويه وكل محبيه.. اسألكم الدعاء".

محمد عدوية يعلن موعد ومكان جنازة والده

أعلن محمد عدوية، نجل المطرب الكبير أحمد عدوية، عن موعد ومكان جنازة والده، وكتب عدوية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد حسين صدقي بالمعادي، والدفن في مقابر السيدة عائشة".