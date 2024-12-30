الإحصاء: 5.24% ارتفاعًا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر 2024

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الاثنين، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2024.



واشار الجهاز الي انه بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 112.32 خلال شهر أكتوبر 2024 (أولـي) مقابل 106.73 خلال شهر سبتمبر 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 5.24٪.

وأوضح الجهاز الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلـغ الرقم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 159.36 خـلال شـهـر أكتوبر 2024 مقـارنة بشـهـر سبتمبر 2024 حيــــث بلـغ 147.63 بنسبة ارتفاع قــدرهـــا 7.95٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الـرقم القيــاســـي لصناعة الورق و منتجاته 77.73 خلال شــهـــر أكتوبر 2024 مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2024 حيـث بـلـــــغ 72.67 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 6.96٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

ولفت الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة المنسوجات 170.20خلال شهــر أكتوبر 2024 مقــارنة بشــهــر سبتمبر 2024 حيــث بلغ 185.42 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 8.21٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما بلغ الرقم القيـاســي لصناعة الجلد ومنتجاته 38.48 خـــلال شهــــر أكتوبر 2024 مقــارنـة بشــهر سبتمبر 2024 حيث بلغ 43.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 12.41٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.