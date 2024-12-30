مدرب مسار لـ"البوابة نيوز": لا نسعى لضم أو انتقال أي لاعبات في يناير

قال أحمد رمضان جاد، المدير الفني لفريق الكرة النسائية في نادي مسار، أنه راض تمام عن أداء فريقه ولا يسعى حاليا لضم اي لاعبات جدد من أندية آخري خلال انتقالات يناير المقبلة.

وعن ما أثير حول رغبة أندية مثل الأهلي والزمالك في ضم بعض لاعبات من نادي مسار، أوضح المدير الفني لـ"مسار"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه ليس لديه علم برغبة أي اندية بضم عدد من اللاعبات، مؤكدًا استقرار الفريق حاليا، وتركيزهم على الفوز في المباريات المتبقية من عمر الدوري وحصد النقاط.

وقال أحمد رمضان، إن الفريق لا يقلل من أي فريق خصم في أي مباراة، وأن أي مباراة صعبة تساعد الفريق في تحسين إمكانياته وخبرات جديدة تضاف له.

مسار في مواجهة البنك الأهلي

ويستضيف اليوم الإثنين ، فريق الكرة النسائية بنادي مسار، فريق البنك الاهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من دوري الكرة النسائية، على ملعب رايت تو دريم في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويدخل فريق مسار المباراة في المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها، حيث حقق العلامة الكاملة في كل مبارياته.

ويسعى فريق مسار بقيادة أحمد رمضان جاد المدير الفني للفريق في مواصلة انتصاراته وخطف نقاط جديدة في مباراة قوية أمام البنك الاهلي ، لضمان صدارة مسابقة الدوري المصري الجاري .

وقام فريق مسار على مدار الأيام الماضية بعمل تدريبات بدنية مكثفة لتأهيل اللاعبات لملاقاة البنك الاهلي.