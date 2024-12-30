محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة الوطنية للمقاولات العامة

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء محمد السيد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات في مختلف قطاعات المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لها والتأكد من سير الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة،بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة، الأستاذ دسوقى الحوفى مدير المديرية المالية ، الأستاذ أحمد مغاوري رئيس حي ثان المحلة، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، كما تم استعراض التحديات والعقبات التي قد تؤثر على سير العمل في هذه المشروعات، حيث أكد المحافظ على أهمية تذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة وتوفير الدعم اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وشدد المحافظ على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان استكمال المشروعات على أكمل وجه، مؤكداً أن محافظة الغربية تشهد نقلة نوعية في كافة المشروعات التي ستسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ على التنسيق المستمر مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مع ضرورة مراعاة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن المحافظة ستستمر في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان إنجاز المشروعات في الوقت المحدد.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية حرص المحافظة على دعم كافة الجهود التي تسهم في تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات الخدمية يعتمد على التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية.