تعرف على إنجازات مركز ديرب نجم خلال 2024

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم خلال عام 2024 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وخلال عام 2024 قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتكثيف الجهود المبذولة على كافة المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فتم إزالة 50 حالة تعدي بمساحة 20 قيراط ، كما تم إزالة حالات تعدي على أملاك الدولة ( أرض زراعية – ري – صرف) بإجمالي 52 حالة تعدي بمساحة فدان وقيراط.

وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لشوارع المركز كثفت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات النظافة وقص الأشجار بمداخل المدينة ووسط البلد ، كما تم ري النباتات إسبوعياً ، أما مسطحات التجميل يتم الري كل شهر بإجمالي 10 حملات سنوية وحملات الزراعة بمعدل 4 حملات سنوية وحملات غسيل الأشجار والتلتورات 10 حملات سنوية ، كما تم شن 75 حملة تطهير ورفع مخلفات وأتربة من علي الطرق العامة بالمدينة ورفع 16800 طن قمامة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، حيث يتم تحميل القمامة في الشهر من النقطة الوسيطة بمتوسط 531 طن وتم النقل من النقطة الوسيطة بواقع 6372 طن كما يتم تحميل عدد 54000 طن في السنة من الوحدات والمدينة.

كما تم تحرير 110 محضر إعلان ، وإزالة 98 ، وإزالة 87 إعلان عن المواطنين وتم ترخيص 2617 إعلان للعام 2024م .

ولاعادة الإنضباط بالشوارع قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن 200 حملة رفع إشغالات على مدار العام وتحرير 155 محضر وإعطاء 366 رخصة إشغال.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم باستقبال طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقا للقانون وتم إنهاء 2179 نموذج 7 للمواطنين المتقدمين للتصالح.

كما تم متابعة الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والرد عليها بنسبة 98% .