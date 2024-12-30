بالفيديو.. باحث: «كارتر» كان حريصا على إطفاء لهيب الأزمات المختلفة حول العالم

قال الداه يعقوب، كاتب وباحث سياسي وخبير في الشؤون الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كان يختلف عن نظائره الرؤساء الأمريكيين بسبب شخصيته القوية والهادئة، واحرصه على إطفاء لهيب الأزمات المختلفة، كما أنه أضفى نوعا من الرونق الدبلوماسي على السياسة الأمريكية.

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر تولى فترة رئاسية واحدة، ولكنها كانت غنية للغاية باتفاق «كامب ديفيد»، كما كان يبذل مجهودات لإحلال السلام في الأزمات والتعامل مع الملفات الملتهبة حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الشخصية بالفعل كانت نوعية في تاريخ الرؤساء الأمريكيين.

وتابع، أن «كارتر» كان يهتم بالتأليف وشغوف بالسياسة، وكان ضو شخصية مثقفة تشكل نوعا من الفرق بين الرؤساء الأمريكيين خاصة في المعسكر الديمقراطي، موضحا أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يختلف تماما عن نظيره السابق كارتر من حيث الثقافة والوعي وأيضا التعامل مع الملفات والقضايا المختلفة.