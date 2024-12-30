تحرير 9 محاضر جنح لمراكز طبية لعدم توافر الاشتراطات البيئية

قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالإشتراك مع مديرية الشئون الصحية ،والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء بالشرقية للتفتيش على أربع مراكز طبية بمراكز الزقازيق وديرب نجم وفاقوس وبلبيس ، وأسفر التفتيش عن تحرير 9 محاضر جنح لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى وغلق غرفة أدوية غير مرخصة بمركز طبى بمركز ديرب نجم ، وغلق مستشفى بمركز فاقوس والصيدلية التابعة لها لإدارتهما بدون ترخيص.

ومن جانبه شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها و شروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمراكز الزقازيق و ديرب نجم وفاقوس وبلبيس وتتمثل في (إدارة منشأة طبية خاصة بدون ترخيص - عدم فصل المخلفات البيئية عن المخلفات الطبية الخطرة - عدم وجود سجل بيئي - عدم وجود سجل التخلص من النفايات الخطرة - عدم وجود قياسات بيئية للملوثات والمخاطر المحتملة - عدم وجود موافقة بيئية - عدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة - عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة وتحرير محضر جنح لمركز طبى للنساء والتوليد بمدينة الزقازيق برقم 12918 لسنة 2024جنح أول الزقازيق .

ومحضر جنح لمركز طبى للنساء والتوليد بمركز ديرب نجم برقم 29368 لسنة 2024جنح ديرب نجم وتم غلق غرفة الأدوية وتشميعها .

كما تم تحرير 6محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز فاقوس بأرقام (9594، 9606 ، 9607-9608 -9609 -9610 ) لسنة 2024جنح فاقوس .

وتحرير محضر جنح لمستشفى خاص بمركز بلبيس برقم 7842 لسنة 2024جنح بلبيس.