رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تتابع حصر التكتلات الاقتصادية بالمحافظة

نفذت نورا عثمان مدير إدارة الإستثمار ورئيس وحدة تكافؤ الفرص والمسئول عن التكتلات الاقتصادية بمحافظة الأقصر، جولة موسعة بغرض حصر التكتلات الاقتصادية، بالشراكة مع أعضاء وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، ووحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر، وبالتنسيق مع جهاز شباب الخريجين وأعضاء لجنة التنمية الاقتصادية.

حرفة الألباستر

الجولة استهدفت حصر التكتلات الاقتصادية بالأقصر لمنع إندثارها

وأوضحت نورا عثمان، اليوم الاثنين، أن الجولة استهدفت الوقوف علي حصر أكبر تكتلات اقتصادية بالمحافظة؛ وهي تجفيف الطماطم والفلفل الهاليبينو والمانجو، ومن الحرف اليدوية التي تميز المحافظة حرفة الألباستر، مشيرة إلى أن الحصر مستمر لمعرفة أية محاصيل جديدة مع البدء في التدريب علي المحاصيل والحرف سالفة الذكر، حتي تنمو وتزدهر أكثر ولكي لا نسمح بالإندثار لكل ما يميز المحافظة.

وأشارت عثمان، أن الجولة جاءت في إطار دعم واهتمام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بالتكتلات وحصر المهن التى يمكن إضافتها لتكتلات المحافظة لزيادة التنمية الإقتصادية.

يأتي ذلك فى اطار دعم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والعمل بصورة مستمرة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأهتمام بتنمية التكتلات الأقتصادية بجميع المحافظات، وبصفة خاصة محافظات الصعيد، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقاً لأحدث أساليب العرض والتسويق.

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