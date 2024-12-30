الجمعية المصرية لنظم المعلومات: لدينا رؤية لإعداد كوادر لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية

قالت الدكتورة نيفين مكرم، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات، إن الدولة المصرية مهتمة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتبذل جهودا ضخمة في هذا المجال بهدف تسهيل حياة المواطنين من خلال تقديم الخدمات الرقمية، مشيرة إلى أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين حيال استخدام هذه التكنولوجيا.

وأضافت "نيفين" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية على رأس أولوياتها قطاعي التعليم والصحة، وهناك إمكانية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم من خلال تقديم خدمة التعليم لكل شخص عبر برامج تعلم ذكية تحلل بيانات كل دارس وتقدم أفضل أسلوب التعلم وطرق التقييم المناسبة له، كما أنها ستساعد بشكل كبير الأشخاص الذين لديهم صعوبات في التعلم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابعت، أن الدولة المصرية لديها رؤية لإعداد كوادر شبابية قادرة على تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، موضحة أن الدولة استخدمت الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة يتم من خلال تحليل البيانات واكتشاف الأمراض ووضع بروتوكولات للعلاج، لافتة إلى التعاون القائم بين وزارة الاتصالات ومستشفى بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.