محافظ دمياط يفتتح وحدة الرنين المغناطيسي بالزرقا

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى الزرقا المركزى، حيث رافقته خلال الافتتاح المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وجاء بحضور النائب محمود مشعل عضو مجلس النواب والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

حيث تفقد "المحافظ" الوحدة واطلع على التجهيزات بها وتجهيزها بجهاز MRI ، بعد توريده فى سبتمبر الماضى ، وأيضًا تابع إجراءات تشغيله ، وكذلك تنفيذ برنامج تدريبي للفنيين القائمين على تشغيل الجهاز جاء فى الفترة من ١٨ إلى ٢٤ ديسمبر الجارى ، وتوفير طاقم طبى بتخصصات الأشعة لدعم الوحدة وتشغيلها بشكل فعال.

فيما وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن وحدة الرنين المغناطيسي بالزرقا تُعد اضافة جديدة للقطاع الطبى بالمحافظة باعتبارها الوحدة الثانية بمحافظة دمياط، وذلك لوجود جهاز بمستشفى دمياط التخصصى، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأول بالقطاع العلاجى بمديرية الصحة، الأمر الذى سيساهم فى التخفيف عن كاهل المرضى أعباء التنقل حيث سيخدم اهالى الزرقا والمناطق المجاورة داخل محافظة دمياط وخارجها .

فيما وقد أكد " محافظ دمياط " أن هناك تعاون وتنسيق تام بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، لدعم المستشفيات داخل المحافظة بالأجهزة والاحتياجات المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

هذا وقد تسلم " محافظ دمياط " درعًا تذكاريا من النائب محمود مشعل و الدكتور محمد بدران تقديرًا لجهوده المبذولة لدعم القطاع الصحى بمحافظة دمياط.

وعلى جانب آخر، أصدر " الدكتور أيمن الشهابى " قرارًا بتكليف سمير عتريس لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و المهندسة حنان الأطروش رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا .

حيث التقى " المحافظ " برؤساء الوحدات المحلية الجدد ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و أعرب عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق ،و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تتابع وبشكل دورى كافة الأعمال بالمراكز والمدن لتذليل اى عقبات ، ووجه بضرورة الدفع بمنظومة العمل.