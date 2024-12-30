محافظ المنوفية يستقبل أسقف ورئيس دير مار بُقطر بالخطاطبة

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأنبا ساويروس أسقف ورئيس دير مار بُقطر بالخطاطبة بالسادات والوفد المرافق له ، وذلك في إطار بحث سبل وتعزيز التعاون المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد.

وخلال اللقاء ، هنأ محافظ المنوفية الوفد والأخوة الأقباط ومواطني المحافظة بمناسبة حلول العام الميلاد الجديد ، متمنياً التقدم والازدهار لوطننا الحبيب في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات الهامة وكذا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع مطالب واحتياجات مواطني المحافظة والكنيسة.

ومن جانبهم أعرب الوفد عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية ، مثمنين جهوده الميدانية المبذولة في إحداث طفرة نوعية وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين وسعيه في الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة ، مؤكدين على وحدة الصف وأن نعمل جميعاً تحت شعار العمل والإنتاج ، وأن مصرنا الحبيبة ستظل منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها.