"رياضة الشرقية" تُنظم ورشة عمل حرفية عن" الصناعات اليدوية" بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية لمختلف الأعمار السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لها للعمل وتعلم حرفة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

ومن جانبه اشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قامت المديرية بتنظيم ورشة عمل عن (تعليم الحرف اليدوية) تحت شعار (علمني حرفه) وذلك في الفترة من 29 ديسمبر 2024 وحتى 2 يناير 2025 وبمشاركة 20 شاب وفتاه من أعضاء مركز شباب شيبة التابع لإدارة شباب الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام سماح النمر مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة بتنفيذ ورشة العمل والتي يتم خلالها تعليم الشباب والفتيات عدد من الصناعات اليدوية وذلك بهدف صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم وكذلك لبث روح التعاون والابتكار.