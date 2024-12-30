تسرب غاز وراء العثور علي جثتي عروسين في حالة تيبس بحدائق أكتوبر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس كاملة داخل شقتهما بمنطقة ابني بيتك بدائرة القسم، أن تسرب غاز وراء وفاتهما ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثتي عروسين بأكتوبر

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور علي جثتي عروسين في حالة تيبس داخل شقة سكنية بمنطقة ابني بيتك بدائرةالقسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثتي عروسين يجلسان علي الانتربة وفي حالة تيبس كاملة جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية أن تسرب غاز وراء وفاة العروسين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.