وكيل "الصحة" بالشرقية يشرف على توزيع أجهزة الأشعة للمستشفيات

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم بالإشراف على توزيع أجهزة الأشعة التي تم دعمها مساء أمس من قبل وزارة الصحة والسكان للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك بالمخزن الإقليمي بمدينة الزقازيق، في حضور مدير إدارة التموين الطبي ومشرف الأشعة بالمديرية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية إجراءات استلام أجهزة الأشعة الموردة من الوزارة والتي تبلغ عدد ١٥ جهاز، منها ٥ أجهزة أشعة تليفزيونية، و ٧ أجهزة DR أحدث وحدة ديجيتال للأشعة الرقمية، و ٢ جهاز C-ARM، وجهاز أشعة عادية، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٢٧ مليون جنيه، يتم توزيعهم على ١٢ مستشفى مركزي هم "فاقوس، الحسينية، أبو كبير، ههيا، الإبراهيمية، السعديين، أبو حماد، الصوفية، تلراك، بلبيس، ديرب نجم، مشتول السوق"، ووجه وكيل الوزارة مديري المستشفيات بسرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية، ومتابعة عمل الشركة الموردة لتركيب الأجهزة الطبية وتشغيلها لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن مستشفيات الصحة بالمحافظة والبالغ عددها ٢٥ مستشفى شهدت طفرة غيرة مسبوقة خلال الآونة الأخيرة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات والأقسام الطبية بالمحافظة، لافتاً أن أقسام الأشعة حالياً تضم بعد هذا الدعم ١٣ جهاز DR، و ٢٣ جهاز CR، و٤ أجهزة ماموجرام للكشف عن سرطان الثدي، و ٤٨ جهاز أشعة عادية، و ١٨ جهاز أشعة مقطعية بعد أن كانت ٣ فقط منذ عدة سنوات، كما تضم أحدث أجهزة أشعة الـ C-ARM والبالغ عددهم ٢٩ جهاز، هذا بالإضافة إلى جهاز قسطرة، و٥٣ جهاز أشعة تليفزيونية، و٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.