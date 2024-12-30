قناة عبرية: حماس حصلت على وثائق حساسة واخترقت منظومات إسرائيلية

قالت ‏القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي حصل على وثائق استخباراتية خطيرة تشير إلى أن حماس كانت تخطط لهجوم 7 أكتوبر2023 منذ عام 2016.

وأضافت القناة العبرية: أن الجيش الاسرائيلى عثر في حواسب حماس على بنوك أهداف في كل بلدة في غلاف غزة.

وتظهر ‏الوثائق أن حماس وصلت إلى كاميرات المراقبة في مستوطنات غلاف غزة ومواد داخلية وحساسة واختراقات سيبرانية داخل الأنظمة الداخلية .

وذكرت أن “ حماس اخترقت البريد الإلكتروني لعدد كبير جدا من الضباط وأجرت عمليات مراقبة بهدف الاغتيال".

وأضافت أن “حماس قامت بمراقبة كل خطوة من خطوات رؤساء السلطات في غلاف غزة، وضباط الأمن والمستوطنين” .

و قالت أنه “‏تم العثور على صور من كاميرات المراقبة التي توثق كل ما يحدث في النقاط الامنية في غلاف غزة والتي يتم توجيهها إلى غرف العمليات الداخلية للسلطات الإسرائيلية ، تبين أنه تم توجيهها أيضًا إلى غرفة عمليات حماس”.

وأوضحت أن "حماس ‏كانت تملك عناوين IP لجميع الكاميرات في غلاف غزة وقائمة بأسماء جميع عناصر الأمن في غلاف غزة، وكانت أيضًا على اطلاع بكل خطوة تتم في اجتماعات رؤساء السلطات مع قادة الفرق العسكرية, وكانت تعلم كل شيء حتى اجتماعات رؤساء المجالس مع القيادة الأمنية.