محافظ كفرالشيخ يعلن الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه في قرية دقلت

أعلن، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي بقرية دقلت بمركز كفرالشيخ، وذلك بعد جهود مكثفة من فرق الصيانة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن فرق الصيانة نجحت في إصلاح الكسر خلال وقت قياسي، مما ساهم في استعادة التشغيل الطبيعي لخط المياه وتفادي أى توقف، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح شملت استخدام تقنيات حديثة فى الإصلاح لضمان جودة العمل وسرعة استئناف الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الأعطال المماثلة مستقبلًا.

ووجه محافظ كفرالشيخ، الشكر لكافة العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي على جهودهم المبذولة لإصلاح الكسر في وقت قياسي، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية لتلبية احتياجات المواطنين في مجال الخدمات الأساسية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحسين الخدمات من بينها خطوط مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة.