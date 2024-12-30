ندوة ثقافية لمواجهة الشائعات بمجمع إعلام دمياط

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة أحمد يحى ندوة تثقيفية بعنوان "الشائعات وأثرها على الأمن المجتمعي" بالتعاون مع إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بدمياط بقاعة مدرسة سعد الثانوية للتمريض بنين بحضور الدكتورة غادة سامى مدير المدرسة وذلك فى إطار الحملة" الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات "اتحقق...قبل ماتصدق "للتوعية بمخاطر الشائعات والتصدى لها "برعاية د.ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

حيث أكد السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط أن الشائعات حرب شيطانية تهدف إلى قتل الأمل الذى يعزز شعور المواطن بإنجازات الدولة ونجاحها وتعطيل مسيرة التنمية، بالإضافة إلى أنها تمثل تهديداً لأمن المجتمع واستقراره، حيث تقوم الشائعات على نشر الفتنة بين أفراد المجتمع، وإثاره الفوضي والتصدي لها من خلال نشر الوعي الذى يعد خطوة أساسية فى حماية النسيج الوطني والاجتماعي.

كما تناول الدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية مفهوم الشائعات، وأنواعها وآثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كما أكد أننا فى مرحلة فارقه تمر بها مصرنا الغالية لفرط ماتواجهه من تحديات جيوسياسية تمس وبقوة أمنها القومي بمفهومه الشامل وفي القلب الأمن المجتمعى، حيث دعى إلى ضرورة الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية فى هذه المرحلة الفاصلة، كما دعى إلى ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية والدينية والجامعات في بوتقة واحدة لتنمية الوعي الوطني والمجتمعي لمواجهة تلك الشائعات والتصدى لها حيث تقوم الشائعات على نشر الفتنة بين أفراد المجتمع، وإثاره الفوضي والتصدي لها من خلال نشر الوعي الذى يعد خطوة أساسية فى حماية النسيج الوطني والاجتماعي وتنطلق الحملة لمواجهة الشائعات في كافة المدارس والمؤسسات بهدف نشر الوعي بين الطلاب والمواطنين في محافظة دمياط بالتوازي