قاعدين على الأنتريه.. تفاصيل العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس بأكتوبر

تواصل جهات التحقيق بنيابة أكتوبر، الاستماع إلى أقوال أفراد أسرتي عروسين، تم العثور على جثتيهما في حالة تيبس داخل شقتهما بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما قامت الجهات المختصة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار لجمع الأدلة التي قد تساعد في التحقيق.

وأصدرت النيابة أمرًا بتشريح الجثتين لتحديد سبب الوفاة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات في القضية.

عروسين في حالة تيبس

أجرت النيابة معاينة للشقة التي عثر داخلها على الجثتين، لبيان وجود آثار عنف بمنافذها من عدمه، أو وجود أي مسروقات، وبالفحص تبين العثور علي جثتي عروسين يجلسان علي الانتربة وفي حالة تيبس كاملة، كما أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة، وإعداد تقرير مفصل.

تسرب غاز

ورجحت التحريات الأولية، أن يكون سبب الوفاة “تسريب غاز” في منزل الزوجية، وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف لغز غموض الوفاة.



تحريات مكثفة

وفي السياق ذاته يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، لبيان سبب الوفاة.

بلاغ الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور علي جثتي عروسين في حالة تيبس داخل شقة سكنية بمنطقة ابني بيتك بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثتي عروسين يجلسان علي الانتربة وفي حالة تيبس كاملة جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.